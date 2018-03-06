اختبار يكشف تخاذل هوليوود بحق النساء
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"بيكدل" اختبار لتمثيل النساء في الأفلام يكشف إخفاق هوليوود

  • 6 مارس/ آذار 2018

اختبار بيكدل صمم ليظهر وجود شخصيات نسائية محورية في الأفلام لا تدور حياتهن حول وجود رجل.

الاختبار عليه بعض التحفظات إلا أنه مؤشر جيد عن المساواة بين الجنسين في هوليوود.

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