اختبار بيكدل صمم ليظهر وجود شخصيات نسائية محورية في الأفلام لا تدور حياتهن حول وجود رجل.
الاختبار عليه بعض التحفظات إلا أنه مؤشر جيد عن المساواة بين الجنسين في هوليوود.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
اختبار بيكدل صمم ليظهر وجود شخصيات نسائية محورية في الأفلام لا تدور حياتهن حول وجود رجل.
الاختبار عليه بعض التحفظات إلا أنه مؤشر جيد عن المساواة بين الجنسين في هوليوود.