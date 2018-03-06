اختبار بيكدل صمم ليظهر وجود شخصيات نسائية محورية في الأفلام لا تدور حياتهن حول وجود رجل.

الاختبار عليه بعض التحفظات إلا أنه مؤشر جيد عن المساواة بين الجنسين في هوليوود.