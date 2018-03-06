فنجان قهوة بسعر منزل في فينزويلا
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فنجان قهوة بسعر منزل في فينزويلا

  • 6 مارس/ آذار 2018

خرج التضخم في فينزويلا عن نطاق السيطرة في السنوات الأخيرة رغم امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم.

وتسبب انخفاض أسعار النفط وسوء إدارة الحكومة في ركود حاد مما جعل سعر فنجان قهوة الآن يعادل ثمن شراء منزل قبل 15 عاما.

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