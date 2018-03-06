فنجان قهوة بسعر منزل في فينزويلا

خرج التضخم في فينزويلا عن نطاق السيطرة في السنوات الأخيرة رغم امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وتسبب انخفاض أسعار النفط وسوء إدارة الحكومة في ركود حاد مما جعل سعر فنجان قهوة الآن يعادل ثمن شراء منزل قبل 15 عاما.
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خرج التضخم في فينزويلا عن نطاق السيطرة في السنوات الأخيرة رغم امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وتسبب انخفاض أسعار النفط وسوء إدارة الحكومة في ركود حاد مما جعل سعر فنجان قهوة الآن يعادل ثمن شراء منزل قبل 15 عاما.