صور ولي العهد السعودي بن سلمان تغزو لندن

مع زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا إنتشرت صور ولوحات إعلانية في شوارع لندن ترحب بزيارة الأمير السعودي.
لذا سألت بي بي سي سكان لندن عن رأيهم بهذه الإعلانات.
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مع زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا إنتشرت صور ولوحات إعلانية في شوارع لندن ترحب بزيارة الأمير السعودي.
لذا سألت بي بي سي سكان لندن عن رأيهم بهذه الإعلانات.