صور ولي العهد السعودي بن سلمان تغزوا لندن
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صور ولي العهد السعودي بن سلمان تغزو لندن

  • 8 مارس/ آذار 2018

مع زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا إنتشرت صور ولوحات إعلانية في شوارع لندن ترحب بزيارة الأمير السعودي.

لذا سألت بي بي سي سكان لندن عن رأيهم بهذه الإعلانات.