بالفيديو: أمواج عاتية ترتطم بالمنازل على شواطئ الأطلسي

ضربت عاصفة قوية الشواطئ الأمريكية على الأطلسي وتجاوز ارتفاع الموج المنازل.
تحطمت الأمواج العاتية فوق المنازل القائمة على شواطئ المحيط في مارشفيلد، ماساتشوستس.
وقد أد ى الطقس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل.
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ضربت عاصفة قوية الشواطئ الأمريكية على الأطلسي وتجاوز ارتفاع الموج المنازل.
تحطمت الأمواج العاتية فوق المنازل القائمة على شواطئ المحيط في مارشفيلد، ماساتشوستس.
وقد أد ى الطقس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل.