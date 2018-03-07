أمواج تغمر المنازل المقامة على شواطئ المحيط
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بالفيديو: أمواج عاتية ترتطم بالمنازل على شواطئ الأطلسي

  • 7 مارس/ آذار 2018

ضربت عاصفة قوية الشواطئ الأمريكية على الأطلسي وتجاوز ارتفاع الموج المنازل.

تحطمت الأمواج العاتية فوق المنازل القائمة على شواطئ المحيط في مارشفيلد، ماساتشوستس.

وقد أد ى الطقس إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل.

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