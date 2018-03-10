من هم الحلفاء والمتقاتلون في سوريا؟
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من هم الحلفاء والمتقاتلون في سوريا؟

  • 10 مارس/ آذار 2018

بدأ الصراع في سوريا منذ سبع سنوات والوضع هناك من سيء إلى أسوأ.

الاقتتال صار معقدا وأصبحت سوريا ساحة حرب بالوكالة.

تقرير جو إنوود.

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