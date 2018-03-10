من هم الحلفاء والمتقاتلون في سوريا؟

بدأ الصراع في سوريا منذ سبع سنوات والوضع هناك من سيء إلى أسوأ.
الاقتتال صار معقدا وأصبحت سوريا ساحة حرب بالوكالة.
تقرير جو إنوود.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
بدأ الصراع في سوريا منذ سبع سنوات والوضع هناك من سيء إلى أسوأ.
الاقتتال صار معقدا وأصبحت سوريا ساحة حرب بالوكالة.
تقرير جو إنوود.