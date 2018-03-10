سلطات الهجرة الأمريكية تعتقل أم أمام بناتها الثلاث

أعتقل ضباط يرتدون ملابس مدنية "بيرلا موراليس لونا" قرب مدرسة

نشر أحد المساعدين التعليميين في المدرسة مقطع فيديو الاعتقال على وسائل التواصل الاجتماعي

الذي أثار الجدل حول الأساليب المستخدمة في حملة مكافحة الهجرة الغير شرعية