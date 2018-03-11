الثلاثي جبران: رحلة على أوتار العود

يتكون الثلاثي جبران من الأخوة سمير و وسام و عدنان و يمثلون الجيل الرابع الموسيقي من نفس الأسرة، و تشتهر عائلة جبران الفلسطينية بصناعة الآلات الوترية و خصوصاً العود.
تعاون الثلاثي مع الشاعر الفلسطيني الآشهر محمود درويش.
التقرير إعداد: يوسف طه
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يتكون الثلاثي جبران من الأخوة سمير و وسام و عدنان و يمثلون الجيل الرابع الموسيقي من نفس الأسرة، و تشتهر عائلة جبران الفلسطينية بصناعة الآلات الوترية و خصوصاً العود.
تعاون الثلاثي مع الشاعر الفلسطيني الآشهر محمود درويش.
التقرير إعداد: يوسف طه