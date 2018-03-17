كيف حول التجديف حياة رجل فقير؟

نشأ برامود ماغار فقيرا، في سقيفة من الصفيح في قرية ريشيكيش الهندية بالقرب من نهر الغانج

كان يشاهد السياح وهم يجدفون في النهر باستخدام قارب الكاياك، وأوحى له ذلك أن يجدف مثلهم، فاستخدم الأنابيب الداخلية لإطارات السيارات القديمة للتجديف في النهر.

لكن حلمه بركوب قارب الكاياك كان يسيطر عليه طوال الوقت، لذلك بدأ في القيام بأعمال غريبة في مقابل ركوب قوارب الكاياك.

بعد تعليم نفسه كيفية ركوب قوارب الكاياك والتدريب جيدا، أصبح مؤهلا في السلامة الدولية للكاياك.

وسافر إلى آيسلندا وأصبح مرشدا محترفا للمياه البيضاء هناك، لكنه لم ينس جذوره