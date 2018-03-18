قضايا سياسية واجتماعية ورياضية شدت المغردين العرب، أهمها، إعلان تركيا السيطرة على عفرين، و احتفاء عربي برباعية محمد صلاح، إضافة لمشروع قانون بتأخير صلاة العشاء في السعودية.

"مو صلاح"..صانع فرحة المصريين على تويتر

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حازت الرباعية التي سجلها لاعب ليفربول المصري محمد صلاح في مرمى فريق واتفورد الانجليزي، على نصيب الأسد من تعليقات المغردين العرب.

فقد تسابق المغردون على نشر صور صلاح مرفقة بعبارات إشادة وأهازيج تتغنى باللاعب المصري.

وتشارك مغردون تلك الصور عبر مجموعة هاشتاغات استطاعت تصدر قائمة الترند العالمي كـ #محمد_صلاح و عبارة "مو صلاح".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedHassan مبروك #محمد_صلاح تخطي ال ١٠٠ هدف اوروبي وتصدر هدافي الدوري الانجليزي

صلاح اصبح هو الراعي الرسمي لفرحة وسعادة المصريين — ahmed hassan (@AhmedHassan) ١٧ مارس، ٢٠١٨

وأعرب مغردون عرب عن فخرهم بصلاح لافتين إلى أن رحلته من ناد محلي في مصر إلى ليفيربول الإنجليزي جعلته قدوة ومثلاً أعلى لكل شاب عربي في الإصرار والمثابرة على تحقيق حلمه.

في السياق ذاته، عبر مشجعو فريق ليفيربول عن حبهم لصلاح. وذهب البعض إلى حد إعلان إسلامهم على تويتر أو المطالبة بالجنسية المصرية.

فغرد راميس ويست:" سأعتنق الإسلام لأني متأكد 99 بالمئة بأن مهارة محمد صلاح في الكرة ترجع إلى صلاته لإله الحق."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @PrinceEldogoh Im Converting to Islam Because I’m 99% Sure That Mo Salah is so Good at Football Because he’s Praying to the Right God — Ramesses West (@PrinceEldogoh) ١٨ مارس، ٢٠١٨

ولم تخل بعض التغريدات من روح الفكاهة.

ويتصدر صلاح الآن قائمة هدافي أكبر خمسة دوريات في أوروبا، متجاوزا ميسي لاعب برشلونة، ومهاجم توتنهام، هاري كين.

غضب كردي بعد تدمير تمثال شهير في عفرين

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على وقع الأحداث الدائرة في عفرين، وإعلان تركيا سيطرتها الكاملة على مركز مدينة، ناقش نشطاء عرب التطورات عبر سلسلة هاشتاغات: #عفرين و #غصن_الزيتون #اردوغان، و#تحرير_عفرين.

وتناول المغردون الحدث بحسب توجهاتهم السياسية ومواقفهم من الأزمة السورية ، إذ يرى فريق منهم في سقوط عفرين هزيمة لـ "المكافحين من أجل شرق أوسط آمن".

وحذروا من أن التوغل التركي في المدينة سيقضي على التنوع الثقافي في المنطقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @CihadKoro 1️⃣

من يأمل بأن #عفرين ستعود لسورية فهو واهم وأحمق..

هكذا..كل الساسة السوريين بكل أطيافهم المعارضة والموالية حاربوا الكرد بتهمة الإنفصال وهم منها براء، تنازلتم عن جزء من سورية لصالح عدو تاريخي متخلّين عن شرف اكتساب أخ كان منكم وفيكم ..فقط لتثبتوا كذبكم بأن الكرد انفصاليين !

... — Cîhad Koro (@CihadKoro) ١٨ مارس، ٢٠١٨

كما تداول نشطاء من داخل عفرين صورا تظهر مجموعة من المسلحين يسيرون في شوارع ويزيلون علما للأكراد ويحطمون تمثالا وسط المدينة.

واعتبر مغردون أكراد إسقاط التمثال " انتهاكا سافرا لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الحملة على عفرين".

في المقابل، رحب مغردون بالتقدم التركي في المدينة ووصفوه بالنصر العظيم على من سموهم بالمتآمرين على أمن تركيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وعد مغردون سيطرة الأتراك على عفرين نهاية لحلم الدولة الكردية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mshinqiti غدرت أميركا بالعرب وسعت إلى تدميرهم بتحويل #الربيع_العربي حربا عدمية، وغدرت بالترك من خلال التواطؤ مع الانقلاب العسكري الفاشل ودعم الانفصال الكردي. فمن البلاهة أن يظن الكرد أن أميركا لن تغدر بهم.

آن الأوان لشعوب المنطقة أن تتعايش بدل السعي إلى استرضاء الأجنبي ضد الأشقاء #عفرين — محمد مختار الشنقيطي (@mshinqiti) ١٨ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALDOMARY_10 دخلت قوى المعارضة السورية مدينة #عفرين هذا الصباح وسيطرت عليها بالكامل بإسناد ودعم الأتراك

راهنت القوات الكردية الموالية لأمريكا ولإيران والأسد على دعم حلفاءها لكن تخلوا عنها في آخر الأمر وتركوها تواجه مصيرها.. أتمنى أن يدرك الأكراد أن مايحاك للعرب السنة في سوريا يحاك لهم أيضا؟؟ — الدومري (@ALDOMARY_10) ١٨ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdallah5360 كل العالم يعلم ان تركيا لن تسمح بقيام دولة كردية مهما كلف الثمن



وحتى امريكا تعلم ذلك وازداد عرف امريكا بعد معركة عفرين ان الكورد لا يمكنهم مواجهة تركيا ابدا ولو اعطتهم كل الاسلحة الامريكية — Abdallah (@Abdallah5360) ١٨ مارس، ٢٠١٨

‫#‏تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين يثير جدلا في السعودية‬

مصدر الصورة CHAIDEER MAHYUDDIN

استأثر مشروع قرار بتأخير رفع أذان صلاة العشاء في السعودية باهتمام رواد موقع تويتر في البلاد.

ومن المقرر أن يحسم مجلس الشورى السعودي يوم الثلاثاء المقبل موقفه إزاء طلب بتمديد وقت صلاة العشاء في البلاد.

وتفاوتت الآراء حول مشروع القانون عبر هاشتاغ ‫#‏تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين. فمن المغردين من أيد مشروع القرار ومنهم من رأى فيه تجاوزا على اختصاصات الهيئات الدينية معربا عن خشيته من إثارة قرارات كانت حتى الأمس من الثوابت والمسلمات.

وفي ذات سياق ، طالب مغردون بحل مجلس الشورى باعتباره يناقش قوانين لا تأتي في سلّم أولويات الشعب السعودي ودعوا أعضائه إلى إيجاد حلول لأزمة السكن والبطالة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Agel_Alsulami للأسف كثيرمن الناس فقط لايحب التغيير لذلك يعارض كل جديد. مثل #تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين رغم كثرة الأدلة على الجواز والفضل.

فهي تنظيماً للمصالح العامة عندما تكون الصلاة بعد التاسعة في جميع المناطق لتغلق المحلات ولاتفتح بعد الصلاة. وبهذا يستفيدالمتسوق والبائع وكذلك المؤذن والإمام 💚 — Agel Alsulami (@Agel_Alsulami) ١٧ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mam21231 تركتوا جميع مشاكل المواطن من بطاله ضيعت عمره ومن غلاء معيشه هدت حيله ومن ومن ومن .. ومالقيتوا إلا مشكلة وقت الصلاة .. مجلس الشورى يجب إعادة تأهيله فعلاً #تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين — سُكُون°• (@mam21231) ١٨ مارس، ٢٠١٨