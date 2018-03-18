رباعية محمد صلاح تدفع مشجعين إلى "إعلان إسلامهم" على تويتر
قضايا سياسية واجتماعية ورياضية شدت المغردين العرب، أهمها، إعلان تركيا السيطرة على عفرين، و احتفاء عربي برباعية محمد صلاح، إضافة لمشروع قانون بتأخير صلاة العشاء في السعودية.
"مو صلاح"..صانع فرحة المصريين على تويتر
حازت الرباعية التي سجلها لاعب ليفربول المصري محمد صلاح في مرمى فريق واتفورد الانجليزي، على نصيب الأسد من تعليقات المغردين العرب.
فقد تسابق المغردون على نشر صور صلاح مرفقة بعبارات إشادة وأهازيج تتغنى باللاعب المصري.
وتشارك مغردون تلك الصور عبر مجموعة هاشتاغات استطاعت تصدر قائمة الترند العالمي كـ #محمد_صلاح و عبارة "مو صلاح".
وأعرب مغردون عرب عن فخرهم بصلاح لافتين إلى أن رحلته من ناد محلي في مصر إلى ليفيربول الإنجليزي جعلته قدوة ومثلاً أعلى لكل شاب عربي في الإصرار والمثابرة على تحقيق حلمه.
في السياق ذاته، عبر مشجعو فريق ليفيربول عن حبهم لصلاح. وذهب البعض إلى حد إعلان إسلامهم على تويتر أو المطالبة بالجنسية المصرية.
فغرد راميس ويست:" سأعتنق الإسلام لأني متأكد 99 بالمئة بأن مهارة محمد صلاح في الكرة ترجع إلى صلاته لإله الحق."
ولم تخل بعض التغريدات من روح الفكاهة.
ويتصدر صلاح الآن قائمة هدافي أكبر خمسة دوريات في أوروبا، متجاوزا ميسي لاعب برشلونة، ومهاجم توتنهام، هاري كين.
غضب كردي بعد تدمير تمثال شهير في عفرين
على وقع الأحداث الدائرة في عفرين، وإعلان تركيا سيطرتها الكاملة على مركز مدينة، ناقش نشطاء عرب التطورات عبر سلسلة هاشتاغات: #عفرين و #غصن_الزيتون #اردوغان، و#تحرير_عفرين.
وتناول المغردون الحدث بحسب توجهاتهم السياسية ومواقفهم من الأزمة السورية ، إذ يرى فريق منهم في سقوط عفرين هزيمة لـ "المكافحين من أجل شرق أوسط آمن".
وحذروا من أن التوغل التركي في المدينة سيقضي على التنوع الثقافي في المنطقة.
كما تداول نشطاء من داخل عفرين صورا تظهر مجموعة من المسلحين يسيرون في شوارع ويزيلون علما للأكراد ويحطمون تمثالا وسط المدينة.
واعتبر مغردون أكراد إسقاط التمثال " انتهاكا سافرا لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الحملة على عفرين".
في المقابل، رحب مغردون بالتقدم التركي في المدينة ووصفوه بالنصر العظيم على من سموهم بالمتآمرين على أمن تركيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وعد مغردون سيطرة الأتراك على عفرين نهاية لحلم الدولة الكردية.
#تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين يثير جدلا في السعودية
استأثر مشروع قرار بتأخير رفع أذان صلاة العشاء في السعودية باهتمام رواد موقع تويتر في البلاد.
ومن المقرر أن يحسم مجلس الشورى السعودي يوم الثلاثاء المقبل موقفه إزاء طلب بتمديد وقت صلاة العشاء في البلاد.
وتفاوتت الآراء حول مشروع القانون عبر هاشتاغ #تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين. فمن المغردين من أيد مشروع القرار ومنهم من رأى فيه تجاوزا على اختصاصات الهيئات الدينية معربا عن خشيته من إثارة قرارات كانت حتى الأمس من الثوابت والمسلمات.
وفي ذات سياق ، طالب مغردون بحل مجلس الشورى باعتباره يناقش قوانين لا تأتي في سلّم أولويات الشعب السعودي ودعوا أعضائه إلى إيجاد حلول لأزمة السكن والبطالة.