رحلة "تاريخية" عبر السعودية.. من الهند نحو إسرائيل

في سابقة هي الأولى منذ إنشاء إسرائيل عام 1948، قامت شركة الطيران الهندية بأول رحلة مباشرة لطائرة ركاب مدنية من نيودلهي إلى تل أبيب عبر المجال الجوي السعودي.

وقالت الخطوط الجوية الهندية إن عبور الطائرة عبر الأجواء السعودية اختصر المسافة وساعتين تقريبا من وقت الرحلة، إذ أقلعت الطائرة من العاصمة الهندية، نيودلهي، الساعة السادسة مساء بتوقيت الهند يوم الخميس، ووصلت مطار بن غوريون الساعة 21:45 بتوقيت إسرائيل.

وتسعى شركة الخطوط الإسرائيلية "إل عال" إلى تدخل من منظمة الطيران المدني الدولي لدى السلطات السعودية للسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي في الرحلات المنتظمة والمباشرة إلى الهند.