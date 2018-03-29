ميدان الطرف الأغر بلندن يرحب بضيف جديد

فازت نسخة جديدة من تمثال أشوري أثري لثور مجنح كان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد دمره في عام 2015 بالعرض في ميدان الطرف الأغر وسط العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن مكتب عمدة لندن صديق خان إن العمل الجديد الذي نفذه الفنان الأمريكي (عراقي الأصل) مايكل راكوفيتز، فاز بالعرض التالي على المنصة الرابعة الخالية التي عرض عليها 11 عملا فنيا جديدا منذ عام 1999.

وكان تمثال الثور المجنح الأصلي الذي يصور إلها حاميا يحمل اسم لاماسو يقف منذ عام 700 قبل الميلاد على بوابة مدينة نينوى القديمة على مشارف مدينة الموصل العراقية الحديثة.

فأين ذهبت الأعمال الفنية السابقة التي كانت تشغل مكانا في نفس الميدان؟