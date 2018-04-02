كيم جونغ أون يحضر حفلا غنائيا لنجوم من كوريا الجنوبية

قالت وزارة الثقافة في كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون وزوجته حضرا حفلا غنائيا لفرق موسيقى البوب الكورية الجنوبية، وهي أول رحلة فنية لفرق موسيقية من كوريا الجنوبية تصل إلى الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية منذ عشر سنوات على الأقل وسط استعدادات لقمة بين رئيسي البلدين.

وقال دو جونغ هوان، وزير الثقافة في كوريا الشمالية، لوكالة أنباء رويترز إن الزعيم كيم "أظهر اهتماما بالحفل وطرح بعض الأسئلة عن الأغنيات وكلماتها".

وصفق الزعيم الكوري الشمالي تعبيرا عن إعجابه بالأغنيات والموسيقى، كما توجه إلى كواليس الحفل لالتقاط صور مع نجوم الغناء من كوريا الجنوبية.