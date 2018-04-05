مختبر افتراضي لتدريب طلبة التمريض في الأردن

خلال زيارته لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والتي تعد واحدة من أكبر الجامعات التقنية في الشرق الأوسط, التقى نسيم رمضان بالعديد من المبتكرين وتعرف على مختلف الوسائل التقنية المتوفرة للطلاب هناك.

منضمن هذه التقنيات مختبر محاكاة خاص بالتمريض حيث يتاح للطلاب ان يتلقوا تعليمهم بشكل ديناميكي وحقيقي إلى حد كبير يضعهم في سيناريوهات مشابهة لتلك التي سيختبرونها في الحياة العملية داخل المستشفيات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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