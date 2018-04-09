ماذا حدث في دوما السورية اثر "الهجوم الكيماوي"؟

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تحقق في التقارير المتعلقة بوقوع هجوم كيماوي على مدينة دوما السورية.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الطبية الأميركية السورية أحمد طارقجي إن المنظمة استقبلت مرضى يعانون من أعراض تشبه التعرض لغاز الكلور العالي التركيز منهم من تدهورت حالته بطريقة لا تتوافق مع التعرض لغاز الكلور الخام. وأضاف بأن "الأطباء متخوفون من احتمال تعرض المرضى لغاز أعصاب منخفض التركيز."

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المختصين الروس لم يجدوا أثرا لهجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بعد اتهامات من قبل المجتمع الدولي.