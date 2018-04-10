أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تدرس ردا عسكريا على ما يشتبه بأنه هجوما كيماويا في سوريا، بينما أدرج خبراء عدة منشآت رئيسية كأهداف محتملة.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد قوي قائلا إن القرار سيُتخذ سريعا في أعقاب الهجوم الذي يُشتبه وقوعه عن طريق الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما وأسقط ما لا يقل عن 60 قتيلا.

من جهتها، قالت روسيا إنها لن تقبل أي اتهام للحكومة السورية بهذا الشأن دون تقديم براهن، مشيرة إلى أن محققيها لم يجدوا دليلا على حودث هجوم كيماوي في دوما.

فما هي خيارات الولايات المتحدة وحلفائها؟ هل سنشهد مواجهة كبيرة بين الروس والأمريكان في سوريا؟