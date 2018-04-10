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ترامب وتهديداته.. هل يضرب سوريا عسكريا قريبًا؟

  • 10 أبريل/ نيسان 2018

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تدرس ردا عسكريا على ما يشتبه بأنه هجوما كيماويا في سوريا، بينما أدرج خبراء عدة منشآت رئيسية كأهداف محتملة.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد قوي قائلا إن القرار سيُتخذ سريعا في أعقاب الهجوم الذي يُشتبه وقوعه عن طريق الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما وأسقط ما لا يقل عن 60 قتيلا.

من جهتها، قالت روسيا إنها لن تقبل أي اتهام للحكومة السورية بهذا الشأن دون تقديم براهن، مشيرة إلى أن محققيها لم يجدوا دليلا على حودث هجوم كيماوي في دوما.

فما هي خيارات الولايات المتحدة وحلفائها؟ هل سنشهد مواجهة كبيرة بين الروس والأمريكان في سوريا؟

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