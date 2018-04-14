ردود الفعل الدولية على الضربة الجوية الغربية على سوريا
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الضربة الجوية على سوريا: ردود فعل دولية

  • 14 أبريل/ نيسان 2018

وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات طالت أهدافا متعددة في سوريا في عملية عسكرية في وقت مبكر من صباح السبت استهدفت مواقع يشتبه باحتوائها على أسلحة كيميائية.

وجاءت هذه الضربات الجوية، التي قالت واشنطن إنها انتهت، ردا على ما يشتبه بأنه هجوم كيميائي في مدينة دوما السورية الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربات استهدفت موقعا في العاصمة السورية دمشق، فضلا عن موقعين قرب مدينة حمص.

وتوالت ردود الفعل الدولية على الضربات العسكرية الأمريكية الفرنسية البريطانية التي استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري.

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