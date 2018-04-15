المرأة التي تحاول إنقاذ أطفال تنظيم الدولة الاسلامية

مرت تسعة أشهر منذ أن أعلنت القوات العراقية النصر في المعركة الطويلة والدموية لاستعادة الموصل ، ثاني أكبر مدنها ، من مسلحي الدولة الإسلامية.

لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص نازحين. كل يوم تقريبا تجد السلطات مزيدا من الأطفال الذين فقدوا والديهم ، أو تم التخلي عنهم ، في فوضى الحرب.

بالنسبة إلى سكينة محمد علي يونس ، كانت الجهود المبذولة للتعامل مع محنة هؤلاء الأطفال بطيئة بشكل محبط ، لذا فقد أخذت على عاتقها مهمة محاولة إعادتهم إلى عوائلهم

لكنها تواجه رد فعل عنيف ، من أولئك الذين يعتقدون أن الأطفال قد ينتمون إلى مقاتلي تنظيم الدولة.