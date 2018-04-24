"كان يدهس أي شخص يقف في طريقه"
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"كان يدهس أي شخص يقف في طريقه"

  • 24 أبريل/ نيسان 2018

قتل 10 أشخاص وأصيب 15 آخرون بعد أن دهست شاحنة حشدا من المشاة في مدينة تورنتو الكندية، حسبما قالت الشرطة.

وقالت السلطات إن اسم المشتبه به هو أليك ميناسيان، وعمره 25 عاما.

ووقع الحادث عندما اعتلت الشاحنة حاجز الرصيف ودهست المشاة ثم فرت من الموقع عند تقاطع طرق مزدحم شمالي المدينة الكندية، بحسب الشرطة.

وعثر على الشاحنة على مبعدة عدة بنايات من الحادث، وألقي القبض على سائقها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأظهرت تسجيلات الفيديو التي التقطها المارة قائد السيارة مصوبا أداة ما تجاه الضباط، الذين كانوا يصيحون فيه، وأمروه بالترجل من السيارة.