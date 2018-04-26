سخرية وغضب بعد غرق "أحياء راقية" في القاهرة

بعد هطول أمطار غزيرة وغير معتادة على العاصمة المصرية القاهرة مساء 24 أبريل/نيسان، نشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الفيضانات والأضرار التي لحقت بإحدى الضواحي الراقية في القاهرة.

ورغم أن الأمطار أثرت على معظم أنحاء العاصمة، اشتكى سكان منطقة القاهرة الجديدة من أنهم قد وجدوا أنفسهم محاصرين بالمياه بعد هطول الأمطار.

ونشر السكان صورا ومقاطع فيديو على فيسبوك وتويتر للشوارع ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، معبرين عن عدم رضاهم عن البنية التحتية في المنطقة.

وفي السنوات الأخيرة، أثرت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار على مدن الدلتا في مصر، وعلى وجه الخصوص الإسكندرية، حيث توفي العديد من الأشخاص في فيضانات مفاجئة في عام 2015.

ونظرا لأن مصر دولة جافة إلى حد كبير، فإن البنية التحتية في مصر غير مصممة للتعامل مع كميات كبيرة من المياه، ما يتسبب في كثير من الأحيان في أضرار كبيرة في بعض مناطق البلاد في حال سقوط أمطار غزيرة.

وطلب رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل من المحافظين أن يكونوا في حالة تأهب قصوى بعد سقوط الأمطار الغزيرة في عدد من المناطق في القاهرة ومدن أخرى.ضرار