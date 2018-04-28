هل تسمح لأحد بتنظيف أذنيك؟
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هل تسمح لأحد بتنظيف أذنيك؟

  • 28 أبريل/ نيسان 2018

كانت مهنة تنظيف الآذان في العاصمة البنغالية داكا مزدهرة.

ولكن الآن قل عدد من يقومون بذلك العمل، وهذه شهادة أحدهم الذي لا يزال يعمل في تنظيف آذان الناس في الشوارع .

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