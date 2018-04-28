هل تسمح لأحد بتنظيف أذنيك؟

كانت مهنة تنظيف الآذان في العاصمة البنغالية داكا مزدهرة.
ولكن الآن قل عدد من يقومون بذلك العمل، وهذه شهادة أحدهم الذي لا يزال يعمل في تنظيف آذان الناس في الشوارع .
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
كانت مهنة تنظيف الآذان في العاصمة البنغالية داكا مزدهرة.
ولكن الآن قل عدد من يقومون بذلك العمل، وهذه شهادة أحدهم الذي لا يزال يعمل في تنظيف آذان الناس في الشوارع .