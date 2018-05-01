عرض نتنياهو "حيلة طفولية "

وصفت إيران رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "كذاب سيئ السمعة"، بعد ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن وجود برنامج سري للأسلحة النووية لدى طهران.

وقد أدى العرض الذي قدمه نتنياهو إلى انقسام القوى الغربية، قبل أيام فقط من اتخاذ الولايات المتحدة لقرار بشأن الاتفاق النووي مع إيران وإن كانت ستنسحب منه.

وقالت فرنسا إن بعض المعلومات الواردة في عرض نتنياهو، كشف عنها من قبل في 2002، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاتفاق.

ولكن الولايات المتحدة قالت إن ما قدمه نتنياهو أثبت أن الاتفاق لم يبن على حسن نية.