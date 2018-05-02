"لدينا أدلة على تورط إيران في دعم البوليساريو"

قالت المملكة المغربية إنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب ما وصفته بدعم طهران للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ومدها بالأسلحة.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، إن الرباط ستغلق سفارة إيران وتطرد سفيرها.

واتهم الوزير المغربي حزب الله اللبناني بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى جبهة البوليساريو.

وقال بوريطة "كانت أول شحنة من الأسلحة مؤخرا" وقد ارسلت إلى الجبهة المدعومة من الجزائر عبر "عناصر" في السفارة الإيرانية في الجزائر، بحسب وكالة فرانس برس.