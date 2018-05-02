وفاة الحصان المصري تجويد تثير استياء مربي الخيول

توفي الحصان العربي الأصيل تجويد في مصر بعد إصابته بالمرض.

كان تجويد يرعى في اسطبل تابع لوزارة الزراعة المصرية، وهو ما أثار غضب عدد من مربي الخيل وأصحاب مزارع الخيول الذين اتهموا الدولة بالتقصير في الحفاظ على الحصان وعدم الاهتمام بحفظ سلالته.

وفقا لمسؤولين مصريين فالحصان كان يحتل المرتبة 17 من من بين أجمل خيول العالم وقدر البعض أن سعره 10 مليون دولار.

اوتعتزم الحكومة المصرية تخصيص مساحة ألف فدان لانشاء مدينة جديدة للخيول.

ويفترض أن تكون ضمن أكبر مدن الخيول على مستوى المنطقة لتطوير تربية وانتاج الخيول العربية بمفهوم اقتصادي