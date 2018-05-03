قلق في الهند بعد تغير ألوان تاج محل

طلبت المحكمة العليا في الهند من الحكومة أن تطلب مساعدة دولية لانقاذ تاج محل.
وبدأ رخام الضريح الأثري بالتحول من اللون الأبيض إلى الأصفر والأخضر والبني بسبب التلوث وفضلات الحشرات.
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طلبت المحكمة العليا في الهند من الحكومة أن تطلب مساعدة دولية لانقاذ تاج محل.
وبدأ رخام الضريح الأثري بالتحول من اللون الأبيض إلى الأصفر والأخضر والبني بسبب التلوث وفضلات الحشرات.