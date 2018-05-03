قلق في الهند بعد تغير ألوان تاج محل
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قلق في الهند بعد تغير ألوان تاج محل

  • 3 مايو/ أيار 2018

طلبت المحكمة العليا في الهند من الحكومة أن تطلب مساعدة دولية لانقاذ تاج محل.

وبدأ رخام الضريح الأثري بالتحول من اللون الأبيض إلى الأصفر والأخضر والبني بسبب التلوث وفضلات الحشرات.