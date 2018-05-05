الغوص في "الثقب الأزرق"
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الغوص في "الثقب الأزرق"

  • 5 مايو/ أيار 2018

في مدينة دهب المصرية يقع "الثقب الأزرق" وهو حفرة غوص وقبلة محترفي الغوص الحر من حول العالم. سارة أبوبكر سافرت إلى المدينة الساحلية في محاولة لكشف سر جاذبية هذه الرياضة