في مدينة دهب المصرية يقع "الثقب الأزرق" وهو حفرة غوص وقبلة محترفي الغوص الحر من حول العالم. سارة أبوبكر سافرت إلى المدينة الساحلية في محاولة لكشف سر جاذبية هذه الرياضة
الغوص في "الثقب الأزرق"
- 5 مايو/ أيار 2018
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