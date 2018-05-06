فيضانات في العاصمة التركية أنقرة
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فيضانات في العاصمة التركية أنقرة

  • 6 مايو/ أيار 2018

تسببت الفيضانات المفاجئة في العاصمة التركية أنقرة في إحداث الفوضى.

جرفت السيارات وضربت الشركات في حي ماماك بالمدينة.

حتى الآن تم الإبلاغ عن إصابة ستة أشخاص.

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