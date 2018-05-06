فيضانات في العاصمة التركية أنقرة

تسببت الفيضانات المفاجئة في العاصمة التركية أنقرة في إحداث الفوضى.

جرفت السيارات وضربت الشركات في حي ماماك بالمدينة.

حتى الآن تم الإبلاغ عن إصابة ستة أشخاص.