هل تحققت تنبؤات كارل ماركس بشأن الرأسمالية؟

تحل هذا الشهر الذكرى الـ200 لميلاد الفيلسوف كارل ماركس.
ويشتهر ماركس بتوقعاته حول الرأسمالية والمجتمع.
فهل كان محقا بشأنهما؟
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تحل هذا الشهر الذكرى الـ200 لميلاد الفيلسوف كارل ماركس.
ويشتهر ماركس بتوقعاته حول الرأسمالية والمجتمع.
فهل كان محقا بشأنهما؟