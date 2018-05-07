هل تحققت تنبؤات كارل ماركس بشأن الرأسمالية؟
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هل تحققت تنبؤات كارل ماركس بشأن الرأسمالية؟

  • 7 مايو/ أيار 2018

تحل هذا الشهر الذكرى الـ200 لميلاد الفيلسوف كارل ماركس.

ويشتهر ماركس بتوقعاته حول الرأسمالية والمجتمع.

فهل كان محقا بشأنهما؟

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