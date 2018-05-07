وزير إسرائيلي يهدد بـ "إنهاء الأسد ونظامه"

هدد وزير إسرائيلي بارز بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد لو سمح لقوات إيرانية بمهاجمة إسرائيل إنطلاقا من سوريا.

وحذر يوفال شتاينتز، وزير الطاقة الإسرائيلي، من إنه أذا حدث مثل هذا الهجوم، فإن الأسد "يجب أن يعلم أن هذه نهايته ونهاية نظامه".

وجاء تصريحات شتاينتز، وهو عضو بمجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل، وسط تقارير تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية تستعد لمواجهة ضربات صاروخية قد تشنها إيران أو حلفاؤها عليها.

وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية نُشرت الاثنين، قال شتاينتز إن إسرائيل لم تتدخل في الصراع بسوريا حتى الآن رغم ما وصفها الوزير بجرائم الأسد ضد إسرائيل وشعبه.