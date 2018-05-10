رجل يجد نافورة حمم بركانية خلف حديقته

تسبب ثوران بركان جبل "كيلاويا" في ولاية هاواي الأمريكية في سلسلة من الزلازل، من بينها أقوى زلزال يضرب الولاية منذ قرابة 40 عاما.

وأظهرت لقطات صورها أحد سكان الجزيرة نافورة من الحمم البركانية تثور خلف حديقة منزله.

وأدى البركان إلى إجلاء ألفي شخص من منازلهم، ولكن السلطات سمحت للبعض بالعودة لانقاذ حيواناتهم الأليفة أو جلب أدويتهم.

وطلب من المقيمين على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة بيغ أيلاند إخلاء منازلهم مع استمرار تدفق الحمم البركانية وانبعاث غازات كبريتية.

وتقول هيئة الخدمة المدنية إنه حدثت شقوق في 3 شوارع، وإنها طلبت من باقي المقيمين إخلاء مساكنهم.

ويعد بركان "كيلاويا" من بين البراكين الأشد نشاطا في العالم، وبدأ ثورانه بعد سلسلة زلازل مؤخرا.