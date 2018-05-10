"ترامب يعتقد أنه يحكم العالم"
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"ترامب يعتقد أنه يحكم العالم"

  • 10 مايو/ أيار 2018

رأي الناس في مناطق سيطرة "حزب الله" ،على الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية الايرانية .

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