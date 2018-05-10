فضل شاكر يثير الجدل في مصر

تسببت مقدمة غنائية لمسلسل رمضاني مصري في جدل واسع، إذ يغنيها المطرب اللبناني فضل شاكر، الذي عاد إلى الساحة الفنية بعد فترة احتجاب أعقبت انضمامه إلى أحد المجموعات المتشددة في لبنان.

ودار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لعودة فضل شاكر إلى الغناء وقبول ما وصفوه "بتوبته" واعتذاره، وما بين رافض لهذه العودة باعتبار أنه ما.

وقررت شركة العدل جروب، المنتجة للمسلسل، النأي بنفسها عن هذا الجدل، وإزالة صوت فضل شاكر من مقدمة المسلسل المزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل. كما أصدرت الشركة بيان اعتذار للرافضين من الشعب اللبناني لهذه العودة الفنية لفضل شاكر.