أصدر القضاء السوداني، حكما بالإعدام شنقا بحق نورا حسين البالغة من العمر 19 عاما بتهمة قتل زوجها.

وتشير وقائع القضية إلى أن نورا البالغة 19 عاما، طعنت زوجها بعدما اغتصبها بمساعدة بعض أقاربه الذين قاموا بتثبيتها.

وأجبرت نورا على الزواج في سن الـ16 قبل أن تفر من بيت الزوجية إلى منزل خالتها حيث مكثت ثلاثة سنوات ، قبل أن يقوم أهلها بتسليمها لعائلة الزوج.

وتقول منظمة "المساواة الآن" الحقوقية إن نورا "ضحية والحكم عليها قاس و غير مقبول".

وتطالب المنظمة السلطات السودانية بـ "إلغاء الحكم وضمان محاكمة عادلة للفتاة".