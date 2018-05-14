بالفيديو: قتلى في اشتباكات على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل فلسطينيين إثر إطلاق جنود إسرائيليين النار على المشاركين في تظاهرات احتجاجية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.