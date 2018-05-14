بالفيديو: قتلى في اشتباكات على حدود غزة
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بالفيديو: قتلى في اشتباكات على حدود غزة

  • 14 مايو/ أيار 2018

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل فلسطينيين إثر إطلاق جنود إسرائيليين النار على المشاركين في تظاهرات احتجاجية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

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