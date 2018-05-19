مباشر: حفل الزفاف الملكي

تحتشد اعداد غفيرة في شوارع مدينة ويندسور البريطانية استعدادا للاحتفال بزفاف الامير هاري والممثلة الاميركية السابقة ميغان ماركل

وينظم الزفاف في قصر ويندسور الذي يعد أحد مقرات الإقامة الرئيسية للملكة اليزابيث الثانية