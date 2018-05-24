ميكونو يضرب في اليمن ويتجه إلى عمان والسعودية

فقد 17 شخصا وأجلي المئات من منازلهم في جزيرة سقطرى اليمنية بعدما ضربها إعصار ميكونو مساء الأربعاء، متسببا بفيضانات وأضرار في المنازل.

وقال مسؤولون إن 150 عائلة أجليت من منازلها ونقلت إلى منشآت حكومية بعد أمطار غزيرة وفيضانات علق الناس بسببها في البيوت.

وطلبت السلطات المساعدة من المنظمات الإنسانية والتحالف الدولي بقيادة السعودية، حسب وكالة الأنباء اليمنية.

وفي عمان أعلنت السلطات اتخاذ التدابير للتعامل مع ما سيخلفه الاعصار المتوقع وصولوه إلى السلطنة يوم الجمعة، وتوقع خبراء الطقس هناك أن ترتفع قوة الاعصار من المستوى الأول إلى المستوى الثاني.