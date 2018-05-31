زين الدين زيدان يترك ريال مدريد

أعلن نجم كرة القدم زين الدين زيدان استقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، بعد خمسة أيام من قيادة النادي الملكي للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان إن ريال مدريد بحاجة إلى "صوت مختلف".

وعقد زيدان مؤتمرا صحفيا قال فيه إن "كل شيء يتغير"، و"هذا هو السبب الذي جعلني أتخذ هذا القرار".

وقاد زيدان نادي ريال مدريد للحصول على دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية والدوري الإسباني الممتاز مرة واحدة منذ توليه المسؤولية في يناير/كانون الثاني 2016.

وقال المدير الفني: "أنا أعشق هذا النادي".

وأضاف: "ما أعتقده هو أن هذا النادي بحاجة إلى تحقيق الفوز باستمرار، لكنني أعتقد أنه بحاجة إلى التغيير وإلى صوت مختلف وإلى طريقة عمل أخرى. وهذا هو السبب الذي جعلني أتخذ هذا القرار".

وتولى زيدان، 45 عاما، قيادة ريال مدريد خلفا للإسباني رفائيل بينيتيز، وقاد الفريق في 149 مباراة حقق خلالها الفوز في 104 مباراة، أي بنسبة تصل إلى 69.8 في المئة من مجموع المباريات.

وسبق أن صرح زيدان في فبراير/شباط الماضي بأنه سوف يرحل عن الفريق لو شعر بأنه "ليس لديه شيء جديد يقدمه".

ومع ذلك، جاء قرار استقالة زيدان في توقيت صادم لعشاق النادي، بعد أيام من الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي.