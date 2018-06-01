رحالة يجوب أفريقيا لتوثيق أحلام الناس

بدأ صحفي وصانع أفلام وثائقية التركي حسن سليماز. قبل 18 شهراً، بقطع القارة الأفريقية بالدراجة بينما يصور سلسلة أفلام وثائقية حول أحلام الشعوب الأفريقية.

انطلق من المغرب في يناير/ كانون الثاني 2017. بادئ ذي بدء، قطع الصحراء الكبرى، أي أكبر الصحارى الحارة في العالم، في 42 يوماً انطلاقاً من المغرب ووصولاً إلى موريتانيا.

وبعدها قطع كل من السنغال، كابو فيردي، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا، سيراليون، ليبيريا وساحل العاج بالدراجة.

ويرجح أن يصل إلى مالي قريبا. وخطته هي قطع بلدان أفريقيا الـ54 بالدراجة بما في ذلك ست دول معزولة.