لماذا يتخوف لاجئون سوريون من قانون رقم 10؟

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً جديداً في أبريل/نيسان 2018، يحمل رقم 10 الذي بموجبه يُسمح للحكومة بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار.

لا يحدد القانون جدولاً زمنياً لتحديد المناطق التي ستخضع لهذا القانون، بل يتعين على السلطات المحلية لمنطقة ما أن تقدم قائمة بأسماء أصحاب العقارات صادرة عن الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة في غضون 45 يوماً.

وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيكون لديهم 30 يوماً فقط لتقديم إثبات الملكية. وإذا تعذر ذلك، فسيحرمون من حقوق ملكية عقاراتهم وتصبح ملكيتها تابعة إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار.

تقرير كارين طربيه.