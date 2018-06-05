قصة عائلة بدران تعكس مأساة الرقة

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء 5 حزيران/ يونيو إن حملة التحالف لاستعادة مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لم يتخذ خلالها ما يكفي من الإجراءات لحماية المدنيين أو تقليل الضرر الواقع بهم لأدنى حد.

ووثقت المنظمة حالات أربع أسر قالت إن تجاربها كانت مثالا لنماذج أوسع "ودليلا واضحا على أن هجمات التحالف العديدة التي أوقعت قتلى ومصابين مدنيين انتهكت القانون الدولي الإنساني

ورد التحالف على اتهامات سابقة بوقوفه وراء سقوط قتلى مدنيين بالقول إنه كان حريصا على تجنبهم وإنه حقق في كل التقارير التي تفيد بحدوث ذلك.