عثرت الشرطة على مصممة الأزياء الأمريكية كيت سبيد ميتة في شقتها في نيويورك وقالت المصادر إنها تركت رسالة، فيما يرجح أنها أقدمت على الانتحار.
الشرطة تعثر على المصممة كيت سبيد ميتة
- 5 يونيو/ حزيران 2018
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