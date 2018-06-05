العثور على المصممة الأمريكية كيت سبيد ميتة
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الشرطة تعثر على المصممة كيت سبيد ميتة

  • 5 يونيو/ حزيران 2018

عثرت الشرطة على مصممة الأزياء الأمريكية كيت سبيد ميتة في شقتها في نيويورك وقالت المصادر إنها تركت رسالة، فيما يرجح أنها أقدمت على الانتحار.

مواضيع ذات صلة