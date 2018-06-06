تظاهرات مستمرة في الأردن واضراب عام
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تظاهرات مستمرة في الأردن واضراب عام

  • 6 يونيو/ حزيران 2018

واصل الأردنيون تظاهراتهم على الرغم من تعيين رئيس وزراء جديد في البلاد.

ويريد المتظاهرون من الحكومة سحب مشروع قانون الضريبة الجديد.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني عين عمر الرزاز رئيسا للحكومة، والرزاز اقتصادي سابق في البنك الدولي.

وزاد الغضب الشعبي في الأردن بسبب سياسات الحكومة الاقتصادية منذ رفع ضريبة المبيعات بداية هذا العام ووقف دعم الخبز، وتلك السياسات قامت بها الحكومة بسبب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.

ودعت نقابات تمثل آلاف الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى اضراب عام يوم الأربعاء بعدما رفضت الحكومة طلبها الغاء مشروع قانون الضريبة الجديد.

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