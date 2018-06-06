تظاهرات مستمرة في الأردن واضراب عام

واصل الأردنيون تظاهراتهم على الرغم من تعيين رئيس وزراء جديد في البلاد.

ويريد المتظاهرون من الحكومة سحب مشروع قانون الضريبة الجديد.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني عين عمر الرزاز رئيسا للحكومة، والرزاز اقتصادي سابق في البنك الدولي.

وزاد الغضب الشعبي في الأردن بسبب سياسات الحكومة الاقتصادية منذ رفع ضريبة المبيعات بداية هذا العام ووقف دعم الخبز، وتلك السياسات قامت بها الحكومة بسبب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.

ودعت نقابات تمثل آلاف الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى اضراب عام يوم الأربعاء بعدما رفضت الحكومة طلبها الغاء مشروع قانون الضريبة الجديد.