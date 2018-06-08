طائرة "بلا نوافذ" في الإمارات !
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طائرة "بلا نوافذ" في الإمارات !

  • 8 يونيو/ حزيران 2018

كشفت شركة طيران الإمارات النقاب عن أول خدمة من نوعها في العالم بنظام "النافذة الافتراضية".

وبحسب التقنية الجديدة فإن الطائرات لن تزود بنوافذ من الخارج، بل تكون النوافذ موجدة في الداخل فقط.

وسيستخدم الخبراء تكنولوجيا كاميرا الألياف الضوئية لالتقاط صور من الخارج، وعرضها للركاب في الداخل بوضوح أفضل من العين المجردة.

وتقول شركة الطيران إنها تمهد الطريق لإزالة جميع النوافذ من الطائرات المستقبلية، مما يجعلها أخف وأسرع وأقل استهلاكا للوقود، لأن إزالة النوافذ ستسمح للشركة ببناء جسم واحد كامل دون الحاجة إلى النوافذ.

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