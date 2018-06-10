حريق يطال مخازن الصناديق الانتخابية في بغداد

أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية باندلاع حريق بعد ظهر الأحد في مبنى يضم مخازن تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرب مقر الوزارة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر لبي بي سي أن المخازن، الواقعة في منطقة سيد حمدالله، تحتوي على صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مايو/أيار الماضي التشريعية لجانب الرصافة من العاصمة بغداد، فضلا عن أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وقد التهم الحريق كل محتويات المبنى.

وأفادت تقارير أن الحريق طال الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل البايومتري للناخبين.