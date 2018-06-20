دخلت القوات الموالية للحكومة اليمنية، المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، مجمع مطار الحديدة الثلاثاء، بعد نحو أسبوع من المعارك عند أطرافه، حسب ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية وإماراتية.

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية في تغريدة على موقعها الرسمي على تويتر "بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، المقاومة اليمنية المشتركة تدخل مطار الحديدة في عملية عسكرية نوعية".

وجاء دخول المطار بعد معارك عنيفة دارت عند المدخل الجنوبي بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، في سابع أيام أكبر عملية عسكرية للقوات الموالية للحكومة ضد المتمردين الحوثيين منذ نحو ثلاث سنوات.

التقرير التالي يسرد تسلل الأحداث منذ بدء العملية العسكرية على الميناء.