"لا أريد أن يفرض علي الحجاب"
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الحجاب يدفع بطلة شطرنج للانسحاب من مسابقة في إيران

  • 22 يونيو/ حزيران 2018

أعلنت لاعبة الشطرنج الهندية سوميا سواميناثان انسحابها من بطولة آسيا للشطرنج التي ستقام في إيران، بسبب القوانين التي تفرض ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية.

وكانت اللاعبة التي تحتل المركز الخامس في تصنيف الهند تستعد للبطولة التي كان من المقرر أن تجري في بنغلادش، ولكنها قررت الانسحاب منها بعد الإعلان عن نقل البطولة إلى إيران.

وكتبت سواميناثان البالغة من العمر 29 عاما على صفحتها على فيسبوك: " أجد أن القانون الإيراني بفرضه الحجاب الإلزامي يشكل انتهاكا مباشراً لحقوقي الإنسانية، بما في ذلك حقي في حرية التعبير. وفي ظل الظروف الحالية، فإن السبيل الوحيد بالنسبة لي لحماية حقوقي هو عدم الذهاب إلى إيران".

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