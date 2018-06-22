"لا أريد أن يفرض علي الحجاب"

أعلنت لاعبة الشطرنج الهندية سوميا سواميناثان انسحابها من بطولة آسيا للشطرنج التي ستقام في إيران، بسبب القوانين التي تفرض ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية.

وكانت اللاعبة التي تحتل المركز الخامس في تصنيف الهند تستعد للبطولة التي كان من المقرر أن تجري في بنغلادش، ولكنها قررت الانسحاب منها بعد الإعلان عن نقل البطولة إلى إيران.

وكتبت سواميناثان البالغة من العمر 29 عاما على صفحتها على فيسبوك: " أجد أن القانون الإيراني بفرضه الحجاب الإلزامي يشكل انتهاكا مباشراً لحقوقي الإنسانية، بما في ذلك حقي في حرية التعبير. وفي ظل الظروف الحالية، فإن السبيل الوحيد بالنسبة لي لحماية حقوقي هو عدم الذهاب إلى إيران".