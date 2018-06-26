درب فريق من الباحثين، من جامعة كوين ماري في لندن، بعض النحل على كيفية تسجيل الأهداف

وأوضحت الدراسة أن النحل ذكي ويمكنه تعلم ذلك.

وتعلمت الحشرات كيفية دحرجة الكرة إلى مكان محدد من خلال مشاهدة جيرانهم.