ذكاء النحل الطنان تحت الاختبار
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ذكاء النحل الطنان يذهل العلماء

  • 26 يونيو/ حزيران 2018

درب فريق من الباحثين، من جامعة كوين ماري في لندن، بعض النحل على كيفية تسجيل الأهداف

وأوضحت الدراسة أن النحل ذكي ويمكنه تعلم ذلك.

وتعلمت الحشرات كيفية دحرجة الكرة إلى مكان محدد من خلال مشاهدة جيرانهم.

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