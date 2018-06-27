عندما قابل الأمير البريطاني الطيار الأردني
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عندما قابل الأمير البريطاني الطيار الأردني

  • 27 يونيو/ حزيران 2018

التقى الأمير وليام مع المقدم رامي العموش خلال جولته في الشرق الأوسط.

اتضح أن لدى الأمير و العقيد الكثير مخن الأمور المشتركة.

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