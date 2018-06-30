"اهربي بينما تستطيعين"

تتعرض نساء جنوب أفريقيا للإساءة والقتل على أيدي شركائهن
حيث تُقتل ثلاث نساء يوميا، لكن السلطات تكافح من أجل معالجة المشكلة.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تتعرض نساء جنوب أفريقيا للإساءة والقتل على أيدي شركائهن
حيث تُقتل ثلاث نساء يوميا، لكن السلطات تكافح من أجل معالجة المشكلة.