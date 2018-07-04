بي بي سي تدخل قرى روهينجا ممنوعة عن الأمم المتحدة

فر أكثر من 7 آلاف من مسلمي الروهينجا العام الماضي بسبب عملية عسكرية قمعية شنتها حكومة ميانمار على ولاية راخين شمالي البلاد.

أحرقت مئات القرى بالكامل وحدثت عمليات قتل واغتصاب واسعة.

وصفت الامم المتحدة ما حدث بالتطهير العرقي، لكن حكومة ميانمار تقول إنها تحارب مسلحين ولا تستهدف المدنيين.

وترفض ميانمار السماح لمحققي الأمم المتحدة بدخول البلاد، لكن المسؤولين هناك أخذوا مجموعة من الصحفيين إلى ولاية راخين في رحلة كانت السلطات تسيطر عليها وتتحكم في تحركات الصحفيين فيها.

تقرير نيك بيك، مراسل بي بي سي لشؤون ميانمار الذي كان في تلك الرحلة.