أيتام في الموصل يتسولون من أجل لقمة العيش

تصادف هذه الأيام ذكرى استعادة القوات العراقية لمدينة الموصل من قبضة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

ولحق بالمدينة دمار كبير جراء القتال، ولكن البنية الاجتماعية لأهاليها تضررت هي أيضا وبشكل كبير وأحد أمثلتها هو الأطفال الأيتام فيها.

فحسب منظمة "فرحة يتيم" يوجد في محافظة نينوى 6200 يتيم، أكثر من نصفهم تيتموا خلال الحرب الأخيرة.

وتنتشر في مدينة الموصل ظاهرة تسول الأطفال والأيتام في الطرقات وعند الإشارات الضوئية من أجل إيجاد لقمة العيش وسط غياب لأي خطة حكومية واضحة لحل مشكلتهم كما يقول مسؤولون.

ويقول أحد الأيتام إن عائلته قتلت خلال الحرب ولا يجد عملا بسبب صغر سنه فلم يجد سوى التسول سبيلا للعيش.